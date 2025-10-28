Pallavolo, Giuseppe Bua: "Castelvetrano deve unire le forze per ambire a qualcosa di più importante"

di: Redazione - del 2025-10-28

L'ex pallavolista ed attuale allenatore castelvetranese della Spike Devils Campobasso di Serie A3, Giuseppe Bua è intervenuto sull'argomento posto, nel corso della recente trasmissione in onda sui social, Sportivamente, sul movimento pallavolistico castelvetranese.

"Castelvetrano deve un po' allargare le vedute, avere quattro-cinque società che fanno pallavolo in un paese di 30 mila abitanti si ok ma se unissero le forze, si potrebbe creare un qualcosa di più interessante che uscisse dalla provincia.

Se ogni società - continua Bua - mettesse a disposizione almeno due ragazze, riesci ad avere una squadra più competitiva a livello regionale. Unendo le forze sarebbe più produttivo che avere quattro società che curano il proprio orticello. Qualche anno fa ero tornato per dedicarmi alla pallavolo maschile ma non ho avuto una grande disponibilità, mi si sono state chiuse tutte le porte e come sono tornato me ne sono riandato.

A Castelvetrano - conclude Giuseppe Bua - se non si cambia la mentalità dell'orticello non si va da nessuna parte ma unendo le forze si può costruire qualcosa di importante, questo è il mio pensiero".