  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Folgore, vietata vendita dei tagliandi ai residenti trapanesi per la gara di Sciacca

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Commenti
Immagine articolo: Folgore, vietata vendita dei tagliandi ai residenti trapanesi per la gara di Sciacca

Dopo i fatti accaduti nell'ottobre del 2023 fuori dal Paolo Marino, con alcuni sostenitori della Folgore aggrediti da ultras saccensi, che hanno ricevuto il provvedimento DASPO, la gara fra rossoneri e saccensi rimane nel mirino dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Stamani la Prefettura di Agrigento, su proposta del Questore e in conformità alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Trapani (TP) in occasione dell’incontro di calcio “Unitas Sciacca – Folgore Castelvetrano”, valevole per il campionato di Eccellenza, in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio comunale “Luigi Gurrera” di Sciacca (AG).

    Il provvedimento si rende necessario a seguito della valutazione delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno ritenuto sussistente un rischio concreto di possibili intemperanze o episodi di violenza legati alla partita. La misura ha finalità esclusivamente preventive e mira a garantire lo svolgimento sereno della manifestazione sportiva e la tutela della pubblica incolumità.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    “In aumento casi di crack a Castelvetrano. Genitori li ascoltino e chiedano aiuto”. La testimonianza di Peppe Patti

    Azienda castelvetranese dona autovettura al Comando della Polizia Municipale

    Castelvetrano, estorsione a dipendente distributore di carburanti, 43enne denunciato dai Carabinieri

    Dopo 50 anni studenti del Commerciale hanno trascorso una giornata all'insegna dei ricordi

    Castelvetrano, Sindaco encomia tre agenti della Municipale

    Lube store p1 dal 7 ottobre