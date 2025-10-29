Folgore, vietata vendita dei tagliandi ai residenti trapanesi per la gara di Sciacca

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Dopo i fatti accaduti nell'ottobre del 2023 fuori dal Paolo Marino, con alcuni sostenitori della Folgore aggrediti da ultras saccensi, che hanno ricevuto il provvedimento DASPO, la gara fra rossoneri e saccensi rimane nel mirino dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive.

Stamani la Prefettura di Agrigento, su proposta del Questore e in conformità alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Trapani (TP) in occasione dell’incontro di calcio “Unitas Sciacca – Folgore Castelvetrano”, valevole per il campionato di Eccellenza, in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio comunale “Luigi Gurrera” di Sciacca (AG).

Il provvedimento si rende necessario a seguito della valutazione delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno ritenuto sussistente un rischio concreto di possibili intemperanze o episodi di violenza legati alla partita. La misura ha finalità esclusivamente preventive e mira a garantire lo svolgimento sereno della manifestazione sportiva e la tutela della pubblica incolumità.