  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Campobello, “Vergognose condizioni delle strade”, la nota di Forza Italia e Alternativa Civica

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-01

Commenti
Immagine articolo: Campobello, “Vergognose condizioni delle strade”, la nota di Forza Italia e Alternativa Civica

Nota congiunta firmata dai rappresentanti di Forza Italia e Alternativa Civica, a firma del segretario forzista Andrea Moceri (nella foto in copertina) e del segretario di Alternativa Civica, Vincenzo Pisciotta sulle condizioni in cui versano molte strade di Campobello.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Le condizioni in cui languono le strade a Campobello è qualcosa di vergognoso. Il ripristino del manto dovrebbe essere a "regola d'arte" ma di fatto assistiamo ad una copertura degli scavi con materiale cementizio e non asfalto. Una città in ginocchio dove chiunque si può permettersi di operare a proprio piacimento. Nell'espletamento dei lavori si sono verificati tagli di cavi elettrici che hanno provocato corto circuiti in varie zone del paese, con conseguenti danneggiamenti ad  elettrodomestici di varia natura. Forza Italia e Alternativa Civica chiedono che si faccia chiarezza sulle opere che si stanno realizzando, preannunciando di presentare un'interrogazione al Sindaco, all'assessore di riferimento e agli uffici competenti. Rimanendo in tema di strade dissestate si chiede a codesta amministrazione come mai il comune di Campobello di Mazara è rimasto fuori dai finanziamenti regionali, messi a disposizione dall'Assessorato all’Agricoltura, per ammodernare la viabilità a servizio delle campagne, cambiando il volto delle aree rurali.

    Ancora una volta - prosegue la nota - la mancanza di programmazione, penalizza un territorio, che deve trovarsi sempre pronto con progetti esecutivi in vista di bandi, regionali, nazionali ed europei. Nell'intervista rilasciata (ad una testata giornalistica della zona ndr) dal signor Sindaco, la scorsa settimana, lo stesso sembra descrivere Campobello come un'isola felice. A nostro modesto avviso i problemi sono tanti e chi ha rivestito da più di venti anni a questa parte, ruoli importanti come il presidente del consiglio e il sindaco, per non parlare del ruolo di consigliere e assessore negli anni 90, non può addebitare ad altri la responsabilità di un dissesto. Ci rimettiamo al giudizio dei cittadini sulla bontà del suo operato". 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Azienda castelvetranese dona autovettura al Comando della Polizia Municipale

    Castelvetrano, ricarica cellulari da una cassetta Enel, extracomunitario sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale

    Castelvetrano, Sindaco encomia tre agenti della Municipale

    Castelvetrano, richiesta di intervento per il rifacimento di via Ballo. Mozione della consigliera Viola

    Castelvetrano, luce rubata dagli abitanti di un condominio. Denunciate 7 persone

    Lube store p1 dal 7 ottobre