Folgore beffata nel finale dallo Sciacca. Rossoneri per l'ennesima volta in inferiorità numerica

di: Redazione - del 2025-11-02

Immagine articolo: Folgore beffata nel finale dallo Sciacca. Rossoneri per l'ennesima volta in inferiorità numerica

Un buon primo termpo della Folgore di Dino Marino, squalificato e non in panchina, lasciava sperare alla conquista di un risultato positivo ma proprio sul finire della prima frazione il gesto di reazione di Buba Konate, nei confronti di un avversario, ha costretto l'undici rossonero a giocare mezza gara in inferiorità numerica. Nonostante dieci contro undici, la Folgore ha difeso il risultato fino al 90esimo allonquando l'attaccante Mattia Retucci non batteva Keba regalando la vittoria ai saccensi. Qualche minuto prima il giovane Quinci ha avuto la grande chance per la Folgore regalare i tre punti ma ha sprecato. 

    • Al goal del vantaggio, particolarmente contestato con due calciatori rossoneri a terra, al 27esimo del primo tempo, di Mangiaracina aveva risposto Korè. Lo stesso attaccante rossonero al minuto 11 aveva avuto la grande chance per portare la Folgore in vantaggio. Una sconfitta sul finale per una squadra che specialmente nel primo tempo non ha demeritato al cospetto dei 12 punti di distanza dalla compagine dell'ex Brucculeri

