Ottimi risultati della Gold Gym a Sant'Agata li Battiati, sabato 8 novembre grande evento con il campione del mondo Alessio Sakara

di: Redazione - del 2025-11-03

Immagine articolo: Ottimi risultati della Gold Gym a Sant'Agata li Battiati, sabato 8 novembre grande evento con il campione del mondo Alessio Sakara

Riparte con l'I.C.O. International Combat, svoltosi a Sant'Agata li Battiati, la nuova stagione agonistica del settore "Sport da combattimento" e non poteva mancare a questo grande evento siciliano, la Gold Gym Accademia del Combattimento del maestro Antonino Giustiniano, che ha inaugurato la nuva sede in via Tagliata, 34, che portato a casa 11 primi posti e 4 secondi. 

    • "Ogni atleta partecipante - dichiara Giustiniano - ha portato in gara un'ottima performance, nonostante lo stop estivo, rendendomi fiero di loro. Colgo l'occasione per ricordare a tutti gli appassionat, e non solo di questa disciplina, il grande evento che si terrà sabato 8 novembre, a partire dalle ore 14, presso la nuova sede Gold Gym di via Tagliata, 34 con lo stage del Campione Mondiale della BKFC Alessio Sakara".

