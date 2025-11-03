Castelvetrano, Giunta approva Bilancio e DUP 2026-2028

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-03

La Giunta Comunale di Castelvetrano, presieduta dal Sindaco Lentini, ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati e lo schema del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2026-2028 da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione. Le previsioni di spesa - come si legge nel testo della Delibera - risultano nella misura minima per l’adempimento dei servizi pubblici essenziali e le obbligazioni di legge e risultano salvaguardati gli equilibri ai sensi dell'art. 193 del TUEL.

"Si tratta - si legge nella nota sui social del Sindaco - di un risultato amministrativo di grande rilievo: per la prima volta nella storia del Comune di Castelvetrano, tra i primi in Sicilia, il DUP viene approvato con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, consentendo così al Consiglio Comunale di esaminarlo e approvarlo già nei primi giorni di dicembre. Questo permetterà di avviare il 2026 con una piena operatività della gestione della spesa pubblica, garantendo tempestività ed efficienza amministrativa".