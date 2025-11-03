Castelvetrano, rubata "card" per rifornimento da ambulanza del 118
di: Redazione - del 2025-11-03
Da qualche giorno all'interno del Palazzo Informagiovani, per anni ospitante alcuni uffici comunali, si è trasferita una sede del 118. Nella notte alcuni malviventi hanno rubato da una ambulanza la "card" che serve per rifornire di carburante i mezzi. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Castelvetrano. Attraverso l'ausilio di telecamere della zona si cercherà di risalire all'autore o agli autori del furto.