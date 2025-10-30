  • A3 dottor Gianni catalanotto
DC Partito Storico, Enzo Riccobono nuovo Segretario della Sicilia Occidentale

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-30

Immagine articolo: DC Partito Storico, Enzo Riccobono nuovo Segretario della Sicilia Occidentale

Il castelvetranese Giuseppe "Enzo" Riccobono è il nuovo Segretario per la Sicilia Occidentale della Democrazia Cristiana - Partito Storico. "La Democrazia Cristiana - si legge nella nota - accoglie con entusiasmo la nomina di Giuseppe "Enzo" Riccobono a Segretario politico per la Sicilia Occidentale, riconoscendo in lui una figura di grande esperienza, equilibrio e dedizione al servizio della comunità. La scelta di Riccobono rappresenta un segnale di rinnovamento e continuità al tempo stesso: la volontà di valorizzare le radici storiche del partito e, al contempo, di rilanciare un progetto politico centrato sui valori della solidarietà, della partecipazione e dello sviluppo territoriale".

    • "La Sicilia ha bisogno di una politica che sappia ascoltare e costruire, non dividere" - ha dichiarato Riccobono - l'obiettivo è restituire fiducia ai cittadini e rilanciare un'azione concreta per il bene comune".

    La Democrazia Cristiana, Partito Storico, non fa riferimento politico alla Nuova DC dell'ex Governatore siciliano Totò Cuffaro. Il Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana è il Prof. Nino Luciani. 

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

