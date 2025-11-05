Trapani, il Basket Shark lascerà la città. Comune-Antonini ai titoli di coda

di: Redazione - del 2025-11-05

Alla società Trapani Shark stamani é stata notificato il procedimento di risoluzione e decadenza della convenzione e concessione per la gestione del Palasport. La decisione assunta dal Sindaco Giacomo Tranchida dopo mesi di polemiche sulla validità dell’accordo stipulato con la società cestistica cara al patron Valerio Antonini. Al centro della controversia vi è la trasformazione della Shark da Ssd (società sportiva dilettantistica) a Srl, avvenuta in seguito alla promozione in Serie A.

La modifica giuridica rappresenta per l'amministrazione comunale trapanese una violazione dell’articolo 5 della convenzione sottoscritta due anni orsono, che ha una validita trentennale. Il patron granata Antonini dai suoi canali social ha annunciato che porterà via tutto quello di proprietà dal Palazzo dello Sport e chiederà il conto delle opere effettuate sia al Provinciale che al Palazzo dello Sport che si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Una battaglia mediatica che é destinata ancora a far parlare.