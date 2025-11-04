Salemi, ieri sera il primo Congresso Comunale di Fratelli d'italia

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-04

Un'assemblea partecipe ed entusiasta ha riconfermato, per acclamazione, l'Avv. Paola Agueci come Coordinatrice Comunale di Salemi, a riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e dell'impegno costante per il rilancio del partito e della vera Politica a Salemi.

Sono stati eletti i componenti del nuovo direttivo comunale, volti storici della destra salemitana, come Paolo Saladino, Vito Conforto, Giuseppe Alopari, Luigi Loiacono, insieme a nuove promesse, come Salvatore Grassa e Francesca Policani, che con passione ed impegno collaboreranno per l'affermazione di Fratelli d'Italia a Salemi come forza politica alternativa a chi oggi e' al governo della città.

Il Congresso è stato egregiamente presieduto, su delega del Presidente Provinciale, Avv. Maurizio Miceli, dall'Avv. Davide Brillo, componente del Direttivo Provinciale di Fratelli d'Italia, nonché assessore di FdI al Comune di Castelvetrano e sono stati moderati a regola d'arte dall'instancabile Giampaolo Caruso, assessore della città di Mazara del Vallo, e dall'On. Livio Marrocco componente del Direttivo Provinciale di FdI ben noto esponente della destra trapanese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Vice Presidente Provinciale del partito Paolo Torrente, per l'amicizia e per il sostegno dimostrato a tutta la nostra comunità militante.

Un momento di confronto e di dialogo anche con le altre forze politiche del centro destra presenti. A tal proposito sono stati ringraziati l'Avv. Francesco Giuseppe Fileccia, componente della Segreteria provinciale della Democrazia Cristiana, per il suo amichevole e sentito intervento, nonché il Rag. Armando Crimi rappresentante della Lega a Salemi, che ha portato i saluti del suo partito. Ed ancora l'apprezzato e stimato intervento del consigliere comunale, Prof. Dario Verde, consigliere di opposizione a Salemi, che ha rivolto parole di stima, e di vicinanza nei nostri confronti e di chi in nome di Fratelli d'Italia fa politica.