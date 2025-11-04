  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Salemi, ieri sera il primo Congresso Comunale di Fratelli d'italia

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-04

Commenti
Immagine articolo: Salemi, ieri sera il primo Congresso Comunale di Fratelli d'italia

Un'assemblea partecipe ed entusiasta ha riconfermato, per acclamazione, l'Avv. Paola Agueci come Coordinatrice Comunale di Salemi, a riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e dell'impegno costante per il rilancio del partito e della vera Politica a Salemi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Sono stati eletti i componenti del nuovo direttivo comunale, volti storici della destra salemitana, come Paolo Saladino, Vito Conforto, Giuseppe Alopari, Luigi Loiacono, insieme a nuove promesse, come Salvatore Grassa e Francesca Policani, che con passione ed impegno collaboreranno per l'affermazione di Fratelli d'Italia a Salemi come forza politica alternativa a chi oggi e' al governo della città.

    Il Congresso è stato egregiamente presieduto, su delega del Presidente Provinciale, Avv. Maurizio Miceli, dall'Avv. Davide Brillo, componente del Direttivo Provinciale di Fratelli d'Italia, nonché assessore di  FdI al Comune di Castelvetrano e sono stati moderati a regola d'arte dall'instancabile Giampaolo Caruso, assessore della città di Mazara del Vallo, e dall'On. Livio Marrocco componente del Direttivo Provinciale di FdI ben noto esponente della destra trapanese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Vice Presidente Provinciale del partito Paolo Torrente, per l'amicizia e per il  sostegno dimostrato a tutta la nostra comunità militante.

    Un momento di confronto e di dialogo anche con le altre forze politiche del centro destra presenti. A tal proposito sono stati ringraziati l'Avv. Francesco Giuseppe Fileccia, componente della Segreteria provinciale della Democrazia Cristiana, per il suo amichevole e sentito intervento, nonché il Rag. Armando Crimi rappresentante della Lega a Salemi, che ha portato i saluti del suo partito. Ed ancora l'apprezzato e stimato intervento del consigliere comunale, Prof. Dario Verde, consigliere di opposizione a Salemi, che ha rivolto parole di stima, e di vicinanza nei nostri confronti e di chi in nome di Fratelli d'Italia fa politica.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Castelvetrano, ricarica cellulari da una cassetta Enel, extracomunitario sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Castelvetrano, luce rubata dagli abitanti di un condominio. Denunciate 7 persone

    Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

    Lube store p1 dal 7 ottobre