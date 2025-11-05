Folgore, ancora rabbia per la sconfitta di Sciacca. Marino: "Io aggredito a fine partita"

di: Redazione - del 2025-11-05

Finale al veleno nel post Sciacca-Folgore, con i rossoneri sconfitti di misura allo scadere e con tante decisioni arbitrali che non sono ancora state digerite. In particolare l'espulsione di Buba Kanoute al 44esimo del primo tempo e la presunta posizione irregolare, di partenza, degli attaccanti saccensi in occasione del goal di vittoria di Retucci.

Lo stesso allenatore della Folgore, Dino Marino, nel corso del consueto appuntamento social della trasmissione "Sportivamente" ha espresso il suo disappunto sulla condotta arbitrale e sul mancato fairplay della panchina avversaria in occasione del vantaggio saccense con due calciatori rossoneri a terra.

Il tecnico rossonero, nel suo intervento ha anche dichiarato di essere stato aggredito da un dirigente dell'Unitas Sciacca: "Dopo la partita, non me ne voglia la società Sciacca, il Presidente Rizzuto è un grande amico mio, tutta la dirigenza è composta da persone squisite e serie, c'è stato il Direttore Sportivo Tantillo che personalmente mi ha aggredito. Non c'entra niente la società, è stato quel soggetto che mi ha aggredito. Andiamo avanti, chi conosce sa, lo voglio fare sapere a tutti i tifosi della Sicilia".