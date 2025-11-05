  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore, ancora rabbia per la sconfitta di Sciacca. Marino: "Io aggredito a fine partita"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-05

Commenti
Immagine articolo: Folgore, ancora rabbia per la sconfitta di Sciacca. Marino: "Io aggredito a fine partita"

Finale al veleno nel post Sciacca-Folgore, con i rossoneri sconfitti di misura allo scadere e con tante decisioni arbitrali che non sono ancora state digerite. In particolare l'espulsione di Buba Kanoute al 44esimo del primo tempo e la presunta posizione irregolare, di partenza, degli attaccanti saccensi in occasione del goal di vittoria di Retucci.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Lo stesso allenatore della Folgore, Dino Marino, nel corso del consueto appuntamento social della trasmissione "Sportivamente" ha espresso il suo disappunto sulla condotta arbitrale e sul mancato fairplay della panchina avversaria in occasione del vantaggio saccense con due calciatori rossoneri a terra.

    Il tecnico rossonero, nel suo intervento ha anche dichiarato di essere stato aggredito da un dirigente dell'Unitas Sciacca: "Dopo la partita, non me ne voglia la società Sciacca, il Presidente Rizzuto è un grande amico mio, tutta la dirigenza è composta da persone squisite e serie, c'è stato il Direttore Sportivo Tantillo che personalmente mi ha aggredito. Non c'entra niente la società, è stato quel soggetto che mi ha aggredito. Andiamo avanti, chi conosce sa, lo voglio fare sapere a tutti i tifosi della Sicilia".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Salemi, rissa a colpi di bottiglia fra extracomunitari, 4 denunciati

    118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

    Castelvetrano, rubata "card" per rifornimento da ambulanza del 118

    Lube store p1 dal 7 ottobre