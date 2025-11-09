  • A3 dottor Gianni catalanotto
Politica, Francesco Bongiorno nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

di: Redazione - del 2025-11-09

Il 46enne castelvetranese Francesco Bongiorno è il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d'Italia. Si è tenuto questa mattina a Castelvetrano presso l’hotel Althea il congresso comunale di fratelli d’Italia, presieduto dal coordinatore provinciale avv. Maurizio Miceli e alla presenza di numerose cariche di partito e deputati regionali e nazionali. Numerosissimi gli intervenuti tesserati e ospiti di partito oltre che rappresentanti dei comuni più vicini. Presenti l’ing. e vice sindaco Mariano Palermo e il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia che hanno portato il saluto istituzionale.

    • I lavori si sono svolti nell’arco della mattinata con assoluta serenità e grande partecipazione intermezzati da interventi molto applauditi che sembrano avere appianato la frattura all’interno del partito spesso manifestata anche all’esterno. Nuovo presidente eletto per acclamazione, con il consenso di tutti, il dott. Francesco Bongiorno che prende il posto dell’avv. Davide Brillo per anni apprezzato coordinatore locale e oggi assessore nella giunta del sindaco Lentini. Presenti anche i due consiglieri comunali.

