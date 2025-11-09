Folgore, tris del Kamarat! Quinta sconfitta consecutiva casalinga per i rossoneri

di: Redazione - del 2025-11-09

Il Kamarat espugna il Paolo Marino al termine di un'ottima prestazione porta a casa una vittoria importante per il suo campionato. La Folgore di Marino, orfana di Pizzolato, Mele, Salvo e Buba, ha tentato di imbastire qualche azione offensiva ma non é riuscita a perforare la difesa ospite ben messa in campo del neo allenatore Fabrizio Cammarata, ex calciatore di serie A e B. Evanescente l'attacco della Folgore al cospetto di un tridente, quello del Kamarat ben assortito con Guadalupo, Pierce, Arquin e Osvaldo. Pesante sconfitta per i rossoneri che adesso dovranno affrontare una doppia trasferta consecutiva di Piana degli Albanesi e Bagheria. Per mister Marino c'è tanto lavoro da fare per iniziare a fare punti e tentare di agganciare la penultima posizione.