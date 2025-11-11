  • A3 dottor Gianni catalanotto
Giornata memorabile per la Gold Gym Castelvetrano, successo di partecipazione per lo stage di Alessio Sakara

di: Redazione - del 2025-11-11

Sabato 8 novembre 2025 rimarrà una data da ricordare per la Gold Gym Accademia del combattimento. Protagonista Alessio Sakara campione del mondo BKFC e volto noto delle reti Mediaset.

    • Si è svolto sabato un grande stage di formazione, che ha visto partecipare oltre 150 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Il maestro Giustiniano, insieme alla Legio’s Team di Sciacca, ha reso possibile tutto questo, una palestra colma di ragazzi che hanno trascorso una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, ricordando sempre che lo sport non ha età,ed è vita. Il maestro Giustiniano ha voluto ringraziare i partecipanti per lo splendido evento: "Grazie mille a tutti i ragazzi che hanno creduto in noi". 

