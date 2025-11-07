  • A3 Conad
Sport Winner Piscina Comunale Menfi: il nuoto per tutti, senza limiti di età o esigenze

di: Publiredazionale - del 2025-11-07

Commenti
Immagine articolo: Sport Winner Piscina Comunale Menfi: il nuoto per tutti, senza limiti di età o esigenze

L’Associazione Sportiva Sport Winner, che opera presso la Piscina Comunale di Menfi, è un punto di riferimento per chi desidera vivere l’acqua come spazio di crescita, benessere e inclusione. Da anni, l’associazione promuove il nuoto come attività adatta a tutti, offrendo corsi pensati per ogni fascia d’età e livello di esperienza.

    • Presso la piscina si svolgono corsi di nuoto per neonati, bambini, adolescenti e adulti, studiati per favorire l’apprendimento graduale e sicuro delle tecniche di nuoto, ma anche per trasmettere i valori dello sport e del divertimento.

    La Sport Winner cura con attenzione anche i settori agonistico e master, per chi desidera allenarsi con obiettivi competitivi o mantenersi in forma a livelli più avanzati. Non manca la possibilità di praticare nuoto libero, per chi preferisce gestire in autonomia il proprio allenamento.

    • Accanto ai corsi di nuoto, la struttura propone anche lezioni di Acquagym, ideali per chi cerca un’attività completa, energica e divertente, e offre lezioni di nuoto individuali, pensate sia per persone con disabilità sia per chi vuole migliorare la propria tecnica con un percorso personalizzato.

    Grazie alla passione e alla professionalità del suo staff, la Sport Winner Piscina Comunale Menfi rappresenta un luogo dove sport, salute e socialità si incontrano. Da sempre la Piscina Comunale di Menfi è considerata il fior all'occhiello per tutto il territorio belicino. 

    La struttura è aperta dal Lunedi al sabato dalle 10.00 alle 21.30.

    Per informazioni e prenotazioni
    Piscinamenfi@hotmail.com
    0925-1975034 392-0016970 
    Instagram: @piscinamenfi
    Facebook: @piscinacomunalemenfi

