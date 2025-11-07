Sport Winner Piscina Comunale Menfi: il nuoto per tutti, senza limiti di età o esigenze

di: Publiredazionale - del 2025-11-07

L’Associazione Sportiva Sport Winner, che opera presso la Piscina Comunale di Menfi, è un punto di riferimento per chi desidera vivere l’acqua come spazio di crescita, benessere e inclusione. Da anni, l’associazione promuove il nuoto come attività adatta a tutti, offrendo corsi pensati per ogni fascia d’età e livello di esperienza.

Presso la piscina si svolgono corsi di nuoto per neonati, bambini, adolescenti e adulti, studiati per favorire l’apprendimento graduale e sicuro delle tecniche di nuoto, ma anche per trasmettere i valori dello sport e del divertimento.

La Sport Winner cura con attenzione anche i settori agonistico e master, per chi desidera allenarsi con obiettivi competitivi o mantenersi in forma a livelli più avanzati. Non manca la possibilità di praticare nuoto libero, per chi preferisce gestire in autonomia il proprio allenamento.

Accanto ai corsi di nuoto, la struttura propone anche lezioni di Acquagym, ideali per chi cerca un’attività completa, energica e divertente, e offre lezioni di nuoto individuali, pensate sia per persone con disabilità sia per chi vuole migliorare la propria tecnica con un percorso personalizzato.

Grazie alla passione e alla professionalità del suo staff, la Sport Winner Piscina Comunale Menfi rappresenta un luogo dove sport, salute e socialità si incontrano. Da sempre la Piscina Comunale di Menfi è considerata il fior all'occhiello per tutto il territorio belicino.

La struttura è aperta dal Lunedi al sabato dalle 10.00 alle 21.30.