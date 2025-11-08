Calcio, l’ASD Castelvetrano 2024 pronta all'esordio. Il tecnico Messana: "Vogliamo rappresentare al meglio la nostra città"

di: Redazione - del 2025-11-08

Dopo mesi di attesa e preparazione, torna finalmente in campo la Terza Categoria, e con essa riparte l’entusiasmo dei tifosi castelvetranesi. Grande curiosità e aspettative accompagnano la nuova stagione dell’ASD Castelvetrano 2024, la giovane società che ha riportato nel panorama calcistico locale i colori bianco e azzurri.

A guidare la squadra c’è Mister Giovanni Messana, allenatore esperto e motivato, che ha trasmesso ai suoi ragazzi grinta, spirito di gruppo e voglia di vincere. “Siamo un gruppo unito e motivato – ha dichiarato Messana – vogliamo rappresentare al meglio la nostra città e costruire qualcosa di importante, passo dopo passo. Il calcio a Castelvetrano merita entusiasmo, rispetto e impegno, dentro e fuori dal campo”.

La società, nata con l’obiettivo di rilanciare il calcio cittadino, ha lavorato duramente durante l’estate per formare una rosa equilibrata, composta da giovani promesse e da giocatori d’esperienza, tutti legati da un comune denominatore: l’amore per la maglia biancoazzurra. Grande attesa per la gara d’esordio stagionale, in programma domenica 9 novembre alle ore 14:30 presso il campo comunale di Paceco, dove l’ASD Castelvetrano 2024 affronterà il Paceco Calcio.

La sfida si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, con i ragazzi di mister Messana pronti a dare il massimo per iniziare col piede giusto questo percorso sportivo. La costanza progettuale dell’ASD Castelvetrano 2024 rappresenta un segnale importante per tutto il territorio: una squadra che vuole essere simbolo di passione, sacrificio e appartenenza, valori che da sempre contraddistinguono la tradizione calcistica castelvetranese.

Con la determinazione del mister e il calore dei tifosi, i biancoazzurri sono pronti a vivere una stagione da protagonisti, con un sogno comune: riportare il nome di Castelvetrano dove merita.