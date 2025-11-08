  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Totó Cuffaro si è dimesso da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-08

Commenti
Immagine articolo: Totó Cuffaro si è dimesso da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana

L'ex Governatore della Sicilia Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di segretario nazionale della Democrazia cristiana. Lo ha fatto pochi giorni dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla procura palermitana che lo indaga per presunti appalti truccati.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La sua decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale: "Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana". Nella nota ha ringraziato "coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito." Ha poi aggiunto che "il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale, che sarà chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    I più letti

    Castelvetrano, al bar con una spranga di ferro chiede soldi. In manette 32enne

    Tensione in parrocchia dopo la Messa: tentano di estorcere denaro a Don Giacomo e distruggono tergicristallo

    Appalti truccati, Procura di Palermo chiede l'arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano. I NOMI di tutti gli indagati

    Carabinieri arrestano una 54enne in possesso di quasi 3 kg di cocaina

    118 all’Informagiovani, “Scelta pericolosa per traffico e passaggio a livello”

    Lube store p1 dal 7 ottobre