Totó Cuffaro si è dimesso da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana

di: Redazione - del 2025-11-08

L'ex Governatore della Sicilia Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di segretario nazionale della Democrazia cristiana. Lo ha fatto pochi giorni dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla procura palermitana che lo indaga per presunti appalti truccati.

La sua decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale: "Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana". Nella nota ha ringraziato "coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito." Ha poi aggiunto che "il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale, che sarà chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni".