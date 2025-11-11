Scandalo Cuffaro, sequestrati 80 mila euro cash all'ex Governatore

di: Redazione - del 2025-11-11

L’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, Segretario Nazionale della DC è indagato, insieme ad altre 17 persone per l'inchiesta relativa ad appalti pilotati. Secondo la Procura palermitana, parte del denaro era nascosto in alcune casseforti della casa di Palermo di Cuffaro e nella sua tenuta di San Michele di Ganzaria, nel Catanese.

I carabinieri del Ros hanno sequestrato circa 80mila euro in contanti all’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. Il denaro è stato trovato nel corso di perquisizioni disposte dalla Procura di Palermo.