Gran colpo di mercato dell'ASD Castelvetrano 2024, Roberto Cortese è il nuovo bomber

di: Redazione - del 2025-11-11

Immagine articolo: Gran colpo di mercato dell'ASD Castelvetrano 2024, Roberto Cortese è il nuovo bomber

Come annunciato nel corso della puntata di ieri sera, di Sportivamente, in onda il lunedì sera sulla nostra pagina social, la società castelvetranese militante nel campionato di terza categoria piazza un colpo da novanta.

    • Non ha bisogno di presentazioni il nuovo acquisto dell’ Asd Castelvetrano 2024 che riesce a portare nel campionato di terza categoria un campione come Roberto Cortese. Roberto ha un curriculum che fa invidia, serie A e serie B con il Chievo Verona, serie C con Taranto, Foggia e Paganese, serie D con Nissa, Casertana, Acireale, Ribera, Turris e negli ultimi anni Eccellenza e Promozione in giro per la Sicilia.

    Roberto è un bomber vero, da oltre 20 reti a stagione, la sua esperienza e le sue doti da finalizzatore saranno fondamentali per il campionato degli uomini di mr. Messana. Ennesimo grande acquisto della società Castelvetranese, il presidente Christian Carrara si reputa soddisfatto di questo colpo da 90 che va ad arricchire un organico già forte come dimostrato nella prima giornata.

    Il giovane presidente castelvetranese da appuntamento a tutti per domenica alle 14:30 allo stadio comunale di Campobello per la prima casalinga contro lo Sciacca dove Roberto esordirà in maglia biancoazzurra

