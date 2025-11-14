  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

"Di Folgore c'è soltanto il nome", lettera al Direttore dell'ex Resp. Area Tecnica Moceri

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-14

Commenti
Immagine articolo: "Di Folgore c'è soltanto il nome", lettera al Direttore dell'ex Resp. Area Tecnica Moceri

Giunge in redazione la lettera di Andrea Moceri, ormai ex Responsabile Area Tecnica della Folgore che spiega le ragioni delle sue dimissioni dalla dirigenza rossonera.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Nelle scorse settimane ero venuto a Castelvetrano, chiamato dal mio amico Marino, a cui va tutta la mia gratitudine. Per me il calcio è vita, lo sport è vita, ma questo non è calcio. Una società lasciata sola, e non voglio addentrarmi sulle responsabilità, non ha futuro. Di Folgore c'è soltanto il nome, ma per il resto parliamo lingue diverse.

    Mi sono allontanato dal calcio perché vedo troppo pressapochismo e non vedo futuro senza un settore giovanile che sostenga la prima squadra, come negli anni d'oro, quando tutte le società si adoperavano per i giovani. Adesso vedo scuole calcio che fanno soltanto business e aspettano di chiedere il premio preparazione per mettere le società in ginocchio e anziché adoperarsi a inserire tecnici altamente qualificati perché allenare i giovani richiede tecnici altamente qualificati perché il giovane sarà il calciatore oltre che uomo del domani si pensa al denaro. 

    Io, insieme a tutti i dirigenti, abbiamo fatto miracoli a Campobello, partendo dal settore giovanile e coronando il sogno della D. Quando poi si è abbandonato il settore giovanile e la programmazione, il calcio è sparito. Quindi: progettualità, giovani e un insieme di uomini che cooperano. Questi sono ingredienti vincenti. Si è vincenti se non si è superficiali".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

    Castelvetrano, rubano oltre 200 kg di olive, denunciati due giovani

    Castelvetrano Ricorda, Enzo Di Pasquale detto "Spagnoletta", un personaggio che amava la musica

    Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

    Nucleo Ispettorato Lavoro attivo anche a Castelvetrano, sanzionati diversi supermercati

    Lube store p1 dal 7 ottobre