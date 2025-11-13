Serie A, i tifosi italiani guardano molto la classifica del campionato

di: Giovanni Borrelli - del 2025-11-13

La Serie A è la lega più importante in Italia ed è normale che sia spesso al centro di molte discussioni. Nei bar, a casa e perfino negli uffici di lavoro, sono tanti i tifosi che parlano della classifica durante una pausa caffè. C'è chi si butta nelle scommesse serie a e chi, invece, segue tutte le clip per non perdersi nemmeno un aggiornamento. In Italia il calcio è lo sport più seguito e la Serie A è la nostra lega maggiore.

La classifica come punto d'incontro per tutto il Paese

Ogni settimana gli italiani hanno tanto di cui parlare, dalle rimonte dell'ultimo minuto ai goal inaspettati che hanno fatto sognare. Parlarne è un modo per sentirsi parte dell'ecosistema, per essere dei partecipanti attivi e non solo dei semplici spettatori. Nella stagione 2024/2025 ogni partita di Serie A ha registrato in media 30 mila spettatori, un numero da capogiro che ci fa capire quanto sia importante per i fan esserci e sostenere dal vivo i club. Chi non è andato allo stadio, invece, ha seguito i match dal divano perché allo schermo sono stati registrati ben 119 milioni di spettatori. Insomma, l'hype è altissimo quando si parla di Serie A.

Il significato dei punti tra guadagni, TV e reputazione internazionale

Come sappiamo, in Italia sono i diritti TV a pesare molto sugli introiti. Per la Serie A è stato pattuito un accordo da 900 milioni di euro a stagione, i broadcaster sono Sky e DAZN. Quindi, diciamo che ci sono molti investimenti perché si sa che la Serie A attira il pubblico, soprattutto quando ci sono i big match, per esempio in zona scudetto o in occasione degli scontri diretti per l'Europa. Nel 2024/25 l'Italia ha avuto cinque club in Champions League grazie al rendimento complessivo nelle coppe UEFA dell'annata precedente. Questo significa che ogni posizione in classifica è una leva per la visibilità, per i premi UEFA e per l'appeal nel mercato dei giocatori. Quando il campionato spinge molte squadre in alto, l'effetto rimbalza su tutto il sistema, tifosi compresi, che vivono la corsa all'Europa come un campionato nel campionato.

Regole chiare, emozioni forti: perché ogni posizione conta