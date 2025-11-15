  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Scandalo Cuffaro, il PD cittadino: "L'Assessore Ventimiglia avrebbe dovuto chiarire in Consiglio e non sui media"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-15

Commenti
Immagine articolo: Scandalo Cuffaro, il PD cittadino: "L'Assessore Ventimiglia avrebbe dovuto chiarire in Consiglio e non sui media"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico cittadino sul terremoto politico nella Nuova DC: "Il Dovere del Garantismo ma non del Silenzio".

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Il Partito Democratico – Circolo di Castelvetrano prende atto delle recenti "riflessioni" rilasciate dall'Assessore Comunale Rosalia Ventimiglia (Nuova Democrazia Cristiana) a seguito delle gravissime vicende giudiziarie e politiche che hanno travolto il suo partito, e il suo leader Totò Cuffaro. Tuttavia, il PD non può esimersi dallo stigmatizzare la scelta della sede mediatica per esternare tali considerazioni, eludendo il luogo deputato alla discussione istituzionale e alla trasparenza nei confronti dei cittadini: il Consiglio Comunale. L'Assessore Ventimiglia avrebbe dovuto chiarire in Consiglio, non sui media.

    Abbiamo atteso il Consiglio di ieri ma il Silenzio istituzionale è stata la scelta dell’Assessore. Il ruolo di un Assessore impone un senso di responsabilità e di coerenza etica che deve trovare espressione e rendicontazione nella massima assise cittadina. I fatti politici si gestiscono e discutono nelle sedi istituzionali altrimenti si tramutano in posizioni e difese personali che come tali vengono trattate.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • L'Imbarazzo Politico e Morale è ineludibile. È innegabile che sulla maggioranza, e in particolare sui Consiglieri e sull'Assessore aderenti alla Nuova Democrazia Cristiana, gravi oggi un pesante imbarazzo politico e morale.

     Non si può continuare a sostenere l'esaltazione di un leader e i valori di un partito, mentre la realtà dei fatti emersa dalle autorità giudiziarie ne disvela un quadro ben diverso, fatto di presunte ingerenze e corruzione. L'evidente "salto del fosso" da parte di numerosi esponenti che, dopo essersi rifugiati nella Nuova DC, oggi ne prendono le distanze, è un sintomo palese di una crisi di credibilità che non può essere affrontata con semplici interviste.

    Il Partito Democratico di Castelvetrano chiede pertanto all'Assessore Rosalia Ventimiglia e ai Consiglieri della DC di portare le proprie riflessioni, incentrate sulla tenuta etica, politica e morale del loro progetto, in Consiglio Comunale. È in quella sede che dovranno spiegare alla città le conseguenze del coinvolgimento di un loro leader di spicco e quale impatto ciò avrà sui principi di legalità e trasparenza che dovrebbero guidare l'Amministrazione Lentini.

    I cittadini di Castelvetrano meritano chiarezza istituzionale, non dichiarazioni estemporanee che sembrano più un tentativo di limitare i danni che un sincero esame di coscienza politico".

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Scontro tra due auto nella zona commerciale. Sul posto la Polizia Municipale

    Castelvetrano, rubano oltre 200 kg di olive, denunciati due giovani

    Castelvetrano, inaugura il nuovo supermercato al Belicittà, la soddisfazione del Presidente CDA Cracò

    Castelvetrano Ricorda, Enzo Di Pasquale detto "Spagnoletta", un personaggio che amava la musica

    Nucleo Ispettorato Lavoro attivo anche a Castelvetrano, sanzionati diversi supermercati

    Lube store p1 dal 7 ottobre