Danza sportiva, due giovani castelvetranesi hanno rappresentato l’Italia in Romania

di: Redazione - del 2025-11-16

Il 2 novembre 2025, nella splendida cornice di Sibiu (Romania), si è svolto il Campionato del Mondo di Danza Sportiva, dove l’Italia ha brillato grazie alla straordinaria performance di Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano. I due atleti, membri della Nazionale Italiana di Danza Sportiva – Club Azzurro 2025  e riconosciuti anche come unici cittadini Castelvetranesi “studenti atleti dal ministero dell’Istruzione e del merito statale “, hanno rappresentato con orgoglio i colori azzurri distinguendosi tra le migliori coppie del mondo e conquistando un posto tra le prime 48 coppie a livello internazionale.

    • Un traguardo prestigioso, frutto di dedizione, talento e del lavoro costante sotto la guida del Maestro Giovanni Cusumano, che ha saputo accompagnare Bartolomeo e Asia in un percorso di crescita tecnica e artistica di altissimo livello.
    Sperando un domani di essere riconosciuti e valorizzati come in tutti i paesi del Mondo anche dalla nostra comunità e amministrazione! Questo risultato conferma la qualità e la passione che animano la scuola italiana di danza sportiva, e rappresenta una grande motivazione per continuare a puntare sempre più in alto.

