La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 "illuminerà" anche il Parco Archeologico di Selinunte. Il 15 dicembre prevista tappa

di: Redazione - del 2025-11-17

Immagine articolo: La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 "illuminerà" anche il Parco Archeologico di Selinunte. Il 15 dicembre prevista tappa

(ph. olympics.com)

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Sicilia illuminando con la sua luce e con l'emozione dei tedofori una terra di miti e fervente passione sportiva. Il viaggio inizia il 15 dicembre 2025 da Castelvetrano e Selinunte, con il suo rinomato parco archeologico, passando poi per Mazara del Vallo, fino ad arrivare alle saline di Marsala, simbolo della cultura del sale e paradiso naturalistico dello Stagnone.

    • Fa poi tappa a Trapani, con le antiche mura e il mare che abbraccia le Egadi, Monreale e infine Palermo, con i suoi mercati caotici e le sontuose architetture arabo-normanne e dove, intorno al passaggio della Fiamma lungo le strade del centro, le comunità si stringono con entusiasmo intorno a questo simbolo universale di pace e sport.

