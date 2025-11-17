La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 "illuminerà" anche il Parco Archeologico di Selinunte. Il 15 dicembre prevista tappa

di: Redazione - del 2025-11-17

(ph. olympics.com)

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Sicilia illuminando con la sua luce e con l'emozione dei tedofori una terra di miti e fervente passione sportiva. Il viaggio inizia il 15 dicembre 2025 da Castelvetrano e Selinunte, con il suo rinomato parco archeologico, passando poi per Mazara del Vallo, fino ad arrivare alle saline di Marsala, simbolo della cultura del sale e paradiso naturalistico dello Stagnone.

Fa poi tappa a Trapani, con le antiche mura e il mare che abbraccia le Egadi, Monreale e infine Palermo, con i suoi mercati caotici e le sontuose architetture arabo-normanne e dove, intorno al passaggio della Fiamma lungo le strade del centro, le comunità si stringono con entusiasmo intorno a questo simbolo universale di pace e sport.