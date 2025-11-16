  • A3 Conad
Folgore, ottava sconfitta alla decima. La volontà dei rossoneri non basta

di: Redazione - del 2025-11-16

Ottava sconfitta per la Folgore sul campo del San Giorgio Piana che è ha vinto perchè ha sfruttato al meglio una delle poche occasioni che ha avuto. I rossoneri hanno avuto una reazione al goal dello svantaggio, arrivato all'inizio della ripresa ma l'attacco ancora una volta si è mostrato alquanto abulico nonostante il rientro di Buba.

    • Otto sconfitte in dieci giornate ed una classifica sempre più deficitaria con la penultima posizione adesso distante di cinque lunghezze. I ragazzi di Marino hanno messo in campo buona volontà ed in un momento delicato come quello vissuto fa onore a loro che hanno rispettato la maglia. Di certo, come si evince dalle convocazioni, sono andati via Kokanzo, Korè, Costamagna e Ferrando. Domenica prossima altra trasferta in casa del Bagheria 1919 che ha espugnato 0-3 il difficilissimo campo di Cammarata

