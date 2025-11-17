Caso Cuffaro, Ventimiglia resta in Giunta. Lentini: “Non si può criminalizzare intero partito. No al qualunquismo”

di: Redazione - del 2025-11-17

Nessun impatto sulla giunta Lentini dopo l’inchiesta giudiziaria che ha visto coinvolto Salvatore Cuffaro e alcuni suoi stretti collaboratori. La nuova Democrazia cristiana non perderà la presenza di Rosalia Ventimiglia nella Giunta Lentini. La conferma, seppur indirettamente, è giunta dalle parole del Sindaco Giovanni Lentini che, nel corso della trasmissione di Rcv ha chiarito la sua posizione:

“Il problema non c’è. Si sta creando un problema che non esiste. Non si può criminalizzare il partito per le vicende che riguardano alcuni suoi dirigenti anche se di vertice. Farlo significherebbe favorire una operazione di qualunquismo che nulla a che vedere con la politica che rispetta le persone perbene di questo partito che ogni si adoperano nell’interesse della Città e non solo.

I membri del partito sono assolutamente estranei a queste vicende. Ci sono tanti militanti, iscritti e consiglieri totalmente estranei alla vicenda. Si tratta - ha aggiunto il primo cittadino- di persone per bene, impegnate per la collettività che conosco e stimo personalmente. La cosa riguarda Cuffaro e alcuni suoi collaboratori che dovranno vedersela sia sul piano giudiziario che su quello del consenso sociale”.

“La criminalizzazione dell’intero partito è una cosa sgradevole, che cerca di stimolare il peggio del qualunquismo di strada. Non ho pertanto alcun motivo per pormi il problema dell’appoggio dei consiglieri della nuova Democrazia cristiana e della presenza in giunta dell’Ass. Ventimiglia in quanto trattasi di persone totalmente estranee ai fatti di cronaca giudiziaria emersi”.