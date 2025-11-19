  • A3 Conad
Campobello, l'Associazione N.O.I. avvia un percorso politico-sociale per la comunità

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-19

Immagine articolo: Campobello, l'Associazione N.O.I. avvia un percorso politico-sociale per la comunità

L'Associazione Culturale N.O.I, acronimo di Nuovi Orizzonti Insieme, è un'aggregazione di persone, prevalentemente di Campobello Di Mazara, che hanno deciso di fare un percorso politico-sociale e culturale, finalizzato a far emergere disfunzioni e disservizi che si verificano nella nostra piccola comunità. Le frazioni balneari di Trefontane e Torretta Granitola, ormai sono lasciate alla totale gestione dei propri abitanti ivi residenti tutto l'anno. Mentre la cittadina di Campobello Di Mazara, avendo dichiarato formalmente il dissesto finanziario, sarà destinata a cadere nell'oblio economico e sociale per almeno 5 anni.

    • In questo desolato contesto socio-economico, N.O.I si propone di dare un contributo in termini di idee e proposte, finalizzate ad accrescere il senso di responsabilità politica del cittadino comune campobellese, ed esortarlo ad iniziare l'azione politico-amministrativa, tendente al governo della città. Ormai i partiti politici tradizionali si preoccupano prevalentemente di spartire poltrone e posti di comando, trascurando di fatto l'esigenza primaria dei cittadini, quella di essere serviti.

    Per ciò, il movimento politico N.O.I, chiede un confronto a tutte le organizzazioni di cittadini, che si associano in aggregati sociali, alle associazioni di categoria delle professionalità che operano in Campobello Di Mazara, alle organizzazioni sportive, alle organizzazioni culturali, e a tutte le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare al governo della città.

    Chiede di riunirsi in un unico soggetto politico che si misurerà sugli interventi programmatici da porre in essere e di formare il più ampio consesso cittadino per ricercare il candidato sindaco e formare la lista dei futuri consiglieri comunali che potranno portare avanti l'eventuale programma redatto dalla sintesi di tutte le associazioni che parteciperanno all'assise fondatrice. Per il comitato locale di Campobello Di Mazara, Antonino Lucchino.

