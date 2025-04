Asp Trapani, VIDEO tutorial per prenotare Visite ed Esami

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-29

Un video tutorial destinato agli utenti e dedicato alle diverse modalità di prenotazione di visite ed esami attraverso il CUP (Centro unico prenotazioni) aziendale, e alla procedura riguardante le "Prestazioni garantite". E’ stato realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Diverse le opzioni: attraverso il telefono, on line sul sito aziendale, in uno qualunque degli sportelli CUP aziendali e tramite il sistema Sovracup della Regione Siciliana. E’ anche possibile attivare il percorso di tutela che garantisce la prestazione presso strutture convenzionate e anche intramoenia, sempre a carico del Servizio Sanitario regionale. Il video è disponibile per la visione sul sito dell’ASP, sui social aziendali e in appositi schermi collocati negli sportelli CUP.