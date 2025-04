Salemi, ritrovato dentro un pozzo senza vita il 57enne scomparso. E' Franco Crimi persona molto conosciuta e stimata

di: Redazione - del 2025-04-30

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa in mattinata, Carabinieri e Polizia Municipale di Salemi si sono messi alla ricerca di Giuseppe Franco Crimi, conosciuto da tutti come Franco Crimi, 57 anni di Salemi e dopo aver ritrovato l'auto parcheggiata, si sono diretti non lontani, circa 100 metri dal ritrovamento della vettura.

All'interno di un pozzo, con l'intervento dei Vigili del Fuoco (come da foto sotto), la tragica scoperta, l'uomo è stato ritrovato privo di vita. Dinamica al vaglio degli inquirenti per accertare la causa della caduta dell'uomo dentro il pozzo. Ieri sera sul luogo del ritrovamento, il medico legale, Dott.ssa Giuseppina Vanella che ha eseguito l'ispezione cadaverica presso l'obitorio di Salemi. Franco Crimi era una persona molto stimata, impegnato nel comparto oleario.