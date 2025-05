La consulta spontanea dell'agricoltura chiede al MIT accesso agli atti della Diga Delia

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-03

La consulta spontanea dell'agricoltura, rappresentata da Enza Viola, formata da oltre 200 produttori della valle del Belice che da oltre cinque anni denuncia inadempienze e disagi legati all'erogazione dei servizi dei Consorzi di Bonifica e si fa portavoce degli interessi degli stessi in qualsiasi sede istituzionale, in data odierna (ieri per chi legge) ha fatto un’istanza di accesso agli atti sia al Dipartimento Acque e Rifiuti che al Ministero delle Infrastrutture per chiedere di prendere visione ed estrarre copia degli atti afferenti la Diga Trinità.

"Dal 2018 ad oggi abbiamo iniziato - legge nella nota - un'azione concreta, al fine di valutare la possibilità di fare un’azione legale a tutela anche risarcitoria degli imprenditori agricoli! Basta chiacchiere e ricerca di responsabilità solo sui social e attraverso comunicati e diamo il via ad una azione concreta".