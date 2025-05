Messina Denaro, un tesoretto da 130 Mila euro scoperto dai Ros in un armadio

del 2025-05-03

Durante le perquisizioni, subito dopo l’arresto del latitante, i carabinieri del Ros trovarono 130 mila euro in contanti a casa di Rosalia, sorella di Matteo Messina Denaro.

Un tesoretto che potrebbe non essere l’unico e sul quale la Dia continua a investigare nel tentativo di decifrare i nomi in codice citati da Matteo Messina Denaro nelle sue corrispondenze. I 130 mila euro erano nascosti nel sottofondo di un armadio presente in casa della sorella Rosalia ed erano stati trovati dai Carabinieri dei Ros nei giorni successivi alla cattura del latitante.