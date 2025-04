Triscina, arrestato 34enne autore del furto in un supermarket

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-30

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 34enne di nazionalità straniera sorpreso a rubare prodotti da un supermarket della frazione di Triscina. ( Ve ne avevamo parlato in un nostro precedente articolo ). Durante l’arco notturno i militari sono intervenuti, a seguito di segnalazione di furto in atto, presso il supermercato sorprendendo il 34enne intento a caricare sulla propria auto casse di alcolici e cibo in scatola poco prima asportato dal punto vendita, previa forzatura della porta di accesso secondaria.

La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività commerciale e l’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Le indagini dei Carabinieri, su altri furti commessi in zona, hanno portato a verificare ed accertare gravi indizi di colpevolezza sul 34enne tunisino in ordine ad un furto presso una macelleria e presso un altro supermercato da dove avrebbe asportato bibite e cibo in scatola.