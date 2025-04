Castelvetrano, furto nella notte, rubati un furgone e due Acqua-Scooter. Indagano gli inquirenti

di: Redazione - del 2025-04-30

Furto nella notte a Castelvetrano, due malviventi, a volto coperto, da notizie raccolte dalla redazione, secondo quanto (riferiscono fonti) ripreso dalle video camere di sorveglianza della zona, si sono introdotti all'interno di un'azienda che commercializza Acqua-Scooter, sita in via Seggio a Castelvetrano, ed hanno rubato un furgone e due moto d'acqua.

Dopo qualche ora, il furgone è stato segnalato nell'Autostrada A29 in direzione Palermo, fra le due gallerie in località Santa Ninfa, posteggiato sulla sinistra, probabilmente i ladri sono rimasti senza carburante. Dei due Acqua-Scooter nessuna traccia, probabile supporto di altri complici che hanno portato via i due mezzi. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.