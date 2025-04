Castelvetrano, incrementate ore lavorative a 58 dipendenti comunali, 10 ore in più per il personale della Polizia Municipale

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-30

Il sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini e l’Amministrazione Comunale comunicano l’avvio di una significativa fase di potenziamento dei servizi offerti all’intera comunità. Nell’ambito di tale processo, si è proceduto all’incremento delle ore lavorative di 58 dipendenti comunali, tra ex contrattisti ed ex ASU, attualmente impiegati con orario settimanale di 24 ore. A seguito di questa modifica, il loro orario di lavoro è stato esteso di ulteriori 10 ore, portandolo complessivamente a 34 ore settimanali a partire dal 1° maggio.

In via prioritaria, si è intervenuti per rafforzare il personale della Polizia Locale, al fine di garantire una presenza più efficace sul territorio attraverso un incremento delle ore di lavoro, contribuendo così al miglioramento della vigilanza, della gestione della viabilità e al contrasto di comportamenti illeciti, come l’abbandono dei rifiuti e le infrazioni al codice della strada.

Infine, si è avviato un potenziamento orario ai tecnici delle Direzioni IV, V, VI e IX, con l’obiettivo di rafforzare le capacità progettuali dell’Ente al fine favorire la partecipazione a bandi regionali ed europei, migliorare la gestione delle pratiche edilizie e delle autorizzazioni, e accelerare i processi amministrativi a beneficio di cittadini e imprese. Inoltre, grazie all’intervento della Regione Siciliana, si è provveduto ad incrementare l’orario di lavoro degli ex Asu assunti l’anno scorso con contratto di 20/23 ore settimanali, portandolo a 24 ore per tutti.