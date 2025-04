XII Torneo della Legalità - Memorial Antonio Zanda” tutto pronto per l'evento del 9 maggio

di: Comunicato Stampa - del 2025-04-30

L’ Associazione A.S. Civitas di Castelvetrano da oltre dieci anni (quest’anno XII edizione) organizza il Torneo della Legalità presso il locale stadio comunale “Paolo Marino” il prossimo 9 maggio 2025 a partire dalle ore 8:30 fino alle 12, al quale hanno partecipato, sfidandosi sul rettangolo di gioco, magistrati dei Tribunali di Trapani, Marsala, Sciacca, Palermo e Termini Imerese, rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Lo strepitoso successo mediatico e di pubblico dell’iniziativa ha portato a Castelvetrano, nelle ultime edizioni, finanche le Nazionali di calcio dei Magistrati e degli Attori, con la presenza della Fanfara dei Carabinieri per l’esecuzione dell’Inno Nazionale e brani patriottici - e delle massime Autorità civili e Militari della Regione e della Provincia. Tra queste ultime, ci onoriamo di poter menzionare il già Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, quale arbitro d’eccezione nelle edizioni del 2016, del 2018, del 2022 e 2023.

Dopo l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro che conferma, in modo incontrovertibile, la presenza dello Stato e che nessuno può sfuggire alle maglie della giustizia, come segno di riconoscenza della cittadinanza tutta, i cui sentimenti di gratitudine ci sentiamo di rappresentare, è nostra intenzione dedicare questa edizione alla celebrazione di questo grande successo dello Stato. Nel corso della manifestazione è, altresì, previsto lo svolgimento della fase finale del concorso riservato alle scuole elementari, medie e superiori, teso a premiare le classi autrici del cartellone con lo slogan - contro le mafie e l’illegalità in genere - ritenuto maggiormente significativo da una giuria composta da un Rappresentante delle Forze dell’ordine, un Magistrato e un membro del direttivo dell’A.S. Civitas.

L’edizione di quest’anno, si è arricchita della collaborazione dell’Associazione “A Nome Loro”, (a cui porgiamo un sincero ringraziamento) che organizza lo spettacolo musicale che si svolgerà presso il Parco Archeologico di Selinunte in data 13/09/2025. Si sfideranno sul rettangolo di gioco una rappresentativa dell’Arma dei Carabinieri e l’A.S. Civitas e nel corso della manifestazione avremo l’onore di ospitare la cantante Simona Molinari, la musicista nonché nostra concittadina Sade Mangiaracina, Salvo Ruvolo dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e, dopo innumerevoli esibizioni in tutta Italia ci onorerà anche della sua presenza il Coro DoReMì diretto dalla Prof. Angela Romeo. L’evento sarà presentato dalla straordinaria Martina Martorano di Rai Radio 2.