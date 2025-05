Il lettore scrive: "Auto e mezzi pesanti sfrecciano a velocità in via Cavallaro"

di: Redazione - del 2025-04-30

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Marco, che con una nota evidenzia una situazione che da tempo riguarda la via Cavallaro, la parte dopo il semaforo in direzione Castelvetrano.

"Vorrei mettere in evidenza la situazione in via Cavallaro nel tratto che precede la discoteca Venus e quello successivo dove da tempo le auto ed i mezzi pesanti sfrecciano a velocità mettendo a rischio gli abitanti del luogo. Si rischia di essere tamponati appena usciti dal cancello, per non parlare della mole di animali che viene investita tutto l 'anno sperando che non succeda nulla a quache passante in bici o a piedi. Manderò un PEC di segnalazione ai vigili che conoscono già il problema. Consiglio dissuasori e dossi per ridurre questa forma di inciviltà".