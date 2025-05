Diga Delia, ispezione Corte dei Conti su questione sversamenti acqua in mare. Di chi è la responsabilità?

di: Redazione - del 2025-05-01

Un sopralluogo ieri dei giudici della Corte dei Conti si è svolto presso la diga Trinità di Castelvetrano. Alla presenza del Presidente della Corte dei Conti Salvo Pilato e del vice Presidente, del responsabile regionale della Protezione civile Salvo Cocina, dell’avvocatura generale della Regione nella persona di Giovanni Bologna e dell’Assessore competente alla Protezione Civile Salvatore Ingrasciotta sono stati percorsi alcuni cunicoli e ispezionate alcune zone interessate dagli sversamenti d’acqua in mare durati per oltre due anni arrecando un grave danno per l’economia del territorio.

Proprio il mancato utilizzo dell’acqua da parte degli agricoltori e le conseguenti perdite economiche per il territorio sono alla base delle verifiche in corso. L’obiettivo è comprendere se ci sono state gravi inadempienze nella gestione della manutenzione della diga e se la decisione di sversare l’acqua in mare aveva un fondamento. Il sopralluogo ha causato l’irritazione del Presidente Schifani nei confronti della Corte dei Conti per le modalità “irrituali” adottate.