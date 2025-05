di: Serena Navetta - del 2025-05-05

In provincia di Trapani si annunciano nuovi Ospedali di Comunità a Trapani, Marsala, Salemi. E Castelvetrano? Totalmente esclusa. Ma cosa sono gli Ospedali di Comunità? Ormai è chiaro che la Sanità Pubblica dovrà essere necessariamente condivisa a livello provinciale. Tuttavia, mi chiedo perché Castelvetrano venga sistematicamente esclusa da ogni tipo di progettualità.

A Castelvetrano, abbiamo già alcune strutture sanitarie. C’è la RSA "Residenza Sanitaria Assistita" che accoglie anziani non autosufficienti, offrendo assistenza quotidiana continua a lungo termine. Questa struttura è davvero preziosa, dedicata a chi ha bisogno di cure costanti, ma non ha finalità ospedaliere.

Poi c’è la “Clinica Vittoria”, una casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, specializzata in riabilitazione intensiva. Qui accolgono pazienti che stanno recuperando da eventi acuti come ictus, interventi chirurgici o traumi, e che necessitano di un percorso di riabilitazione motoria o neurologica. La clinica è attrezzata con medici specialisti, fisioterapisti e strumenti specifici. I ricoveri sono temporanei, con una durata media che va dai 15 ai 60 giorni.

Ma entrambe queste realtà, pur importanti, non coprono un’area cruciale dell’assistenza sanitaria: quella che sta “in mezzo” tra l’ospedale e il ritorno a casa. È qui che entrano in gioco gli Ospedali di Comunità. Questi ospedali non sono una sostituzione né delle RSA né delle cliniche riabilitative come la “Clinica Vittoria”; piuttosto, rappresentano un tassello fondamentale che risponde a bisogni diversi e complementari. La loro mancanza a Castelvetrano è un vuoto inaccettabile, soprattutto considerando l’aumento delle esigenze della popolazione anziana e cronica. Queste strutture sono progettate per fornire cure intermedie: non sono veri e propri ospedali, ma nemmeno semplici strutture residenziali. Sono spazi dove un paziente può ricevere assistenza medica e infermieristica per alcuni giorni o settimane, in un ambiente più accogliente e umano, prima di tornare a casa o mentre si stabilizza una condizione cronica.

Servono, ad esempio, per:

- Gestire il periodo di recupero dopo un ricovero in ospedale;

- Tenere sotto controllo le malattie croniche senza sovraccaricare i reparti ospedalieri;

- Ridurre gli accessi non necessari per alleggerire il Pronto Soccorso;

- Supportare le famiglie che, temporaneamente, faticano a prendersi cura di un parente malato a casa.

L’Ospedale di Comunità è una struttura pubblica che collabora attivamente con i medici di famiglia, i servizi sociali, l’ADI e le altre realtà sanitarie presenti sul territorio. È un punto di riferimento per i cittadini, sempre vicino e facilmente accessibile.

Perché Castelvetrano non è stata inserita tra i Comuni beneficiari dei fondi PNRR per l’apertura di un Ospedale di Comunità? Perché si è scelto di investire altrove, ignorando un’area vasta, popolosa e in parte disagiata, che da anni chiede più attenzione e più servizi?

Il diritto alla salute non può dipendere da un codice di avviamento postale. Il 91022 a quanto pare, non esiste più sui tavoli della Sanità Pubblica.