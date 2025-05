Castelvetrano, sottoscritto verbale per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in via Manganelli

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-10

L’Amministrazione Comunale informa che in data 8 maggio 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in via Manganelli, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 – Linea A, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per un importo complessivo di € 997.000,00.

L’iter amministrativo ha preso avvio nel 2022 con l’approvazione del progetto e la presentazione della candidatura al finanziamento PNRR. Grazie alla determinazione dell’attuale Amministrazione e alla sua capacità di interlocuzione tramite il Ministero dell’Ambiente e la Prefettura, è riuscita a recuperare in extremis il finanziamento sono state prontamente avviate le procedure per l’individuazione di un nuovo operatore economico qualificato tramite la piattaforma telematica MePA.

Anche grazie al costante e puntuale lavoro degli uffici della IX Direzione, l’intervento entra ora nella sua fase operativa. Un’opera attesa e strategica per Castelvetrano, che si inserisce nella più ampia visione di sviluppo sostenibile e potenziamento dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più efficiente, decorosa e attenta all’ambiente.