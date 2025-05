Castelvetrano, presto una grande isola ecologica per il conferimento dei rifiuti

di: Elio Indelicato - del 2025-05-14

Presto una grande isola ecologica per il conferimento dei rifiuti per i cittadini di Castelvetrano nell’area artigianale. Qualche anno fa un tentativo nell’area a nord del Parco delle Rimembranze di un servizio che finì per diventare una discarica. I lavori sono stati appaltati alla Cospin srl del catanese e l’impianto sorgerà su un‘area di circa 3000 mq. Il primo step prevede la recinzione della superfice all’interno della quale sono previsti impianti per la separazione dei rifiuti e per piccoli trattamenti, oltre agli uffici.

L’Amministrazione Comunale ha già sottoscritto il verbale di Consegna dei Lavori per la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in via Manganelli, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 – Linea A, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per un importo complessivo di 997.000 euro. L’iter amministrativo ha preso avvio nel 2022 con l’approvazione del progetto e la presentazione della candidatura al finanziamento PNRR non finalizzata sotto la passata amministrazione.

Grazie all’impegno dell’attuale Amministrazione e alle buone interlocuzioni tramite il Ministero dell’Ambiente e la Prefettura, il Sindaco è riuscito a recuperare in extremis il finanziamento, messo a rischio anche a seguito del disimpegno del precedente gestore del servizio di spazzamento (RTI Sager S.r.l. – Ecoburgos S.r.l.). Sono state prontamente avviate le procedure per l’individuazione di un nuovo operatore economico qualificato tramite la piattaforma telematica MePA.

Anche grazie al lavoro degli uffici della IX Direzione, l’intervento entra ora nella sua fase operativa. Afferma il sindaco: "Un’opera attesa e strategica per Castelvetrano, che si inserisce nella più ampia visione di sviluppo sostenibile e potenziamento dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più efficiente, decorosa e attenta all’ambiente”. La gestione dell’impianto sarà probabilmente affidata a chi si aggiudicherà il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti".