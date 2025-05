Tre mesi dalla vicenda esami istologici, a pagare finora sono stati solo i cittadini

di: Serena Navetta - del 2025-05-14

Sono passati mesi dalla vicenda dei 3.000 esami istologici rimasti fermi nella provincia di Trapani. Quel blocco ha provocato ritardi diagnostici inaccettabili e conseguenze pesanti per molte famiglie. Non possiamo descrivere tutto come un “disguido tecnico”. Si sospetta che, a vari livelli, procedure fondamentali non siano state riviste come previsto dal Regolamento Regionale n.12/2024, e che chi doveva vigilare non abbia esercitato i controlli necessari. Le anomalie riscontrate non possono essere attribuite a un mero incidente ma suggeriscono una fragilità organizzativa che persisteva da molto tempo, ancor prima dell’insediamento del Dott. Croce.

Ma finora l’unico provvedimento ufficiale è stata solo la sospensione del dott. Ferdinando Croce dalla carica di Direttore Generale. Nessuna assunzione collettiva di responsabilità, nessun passo indietro da parte dei dirigenti coinvolti, nessuna revisione profonda di un sistema che ha fallito. Tutti ancora saldamente al loro posto. Come se nulla fosse successo. Come se fosse normale che la salute pubblica venga calpestata in questo modo. E’questo oggi, il vero scandalo. Non è un semplice cambio di direttore che potrà riparare un meccanismo inceppato da anni. La verità è che un’intera gestione ha fallito su tutta la linea. Nessuno ha ammesso le proprie responsabilità.Tutti sembrano attendere solo, che la tempesta passi.

A pagare finora sono stati solo i cittadini: i pazienti in ansia per un referto mai arrivato e le loro famiglie in apprensione costante e le vittime di questi ritardi. È su di loro che ricade il peso di una burocrazia inceppata. Ma adesso serve una svolta vera e immediata.

La magistratura indaghi con urgenza e renda noti i nomi di chi, a ogni livello, potrebbe non aver garantito la corretta gestione. Non basta cambiare un solo direttore per rimettere in moto un sistema inceppato da anni. Chi ha dimostrato carenze gestionali non dovrebbe continuare a ricoprire ruoli di comando. Vogliamo massima trasparenza su questo punto. Inoltre, non si riforma la sanità senza il contributo di chi la vive ogni giorno. E’ indispensabile che da oggi vengano convocati periodicamente i comitati civici, le associazioni di tutela ed i professionisti sanitari in un tavolo permanente, come previsto dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 12/2024. Solo il confronto diretto può evitare decisioni calate dall’alto ed errori già subiti.

Da questa crisi può e deve nascere un futuro nuovo. Ed è per questo che oggi chiedo anche una visione nuova, che parta proprio dai territori. La sanità è vita. E la vita non si baratta. Quello che è successo in provincia di Trapani non si cancella con un comunicato. Si riscatta con il cambiamento. La sanità è un diritto. Non è un favore. E nella provincia di Trapani, questo diritto è stato tradito troppe volte. La fiducia si riconquista solo con i fatti. E se chi governa non è capace di darne prova, allora è tempo che si faccia da parte.

Non possiamo più tollerare una sanità che smonta anziché costruire, che chiude reparti anziché rafforzarli, che ignora le esigenze reali di un intero territorio. Vogliamo una rete ospedaliera attenta,che risponda pienamente alle esigenze del territorio, di tutto il territorio. Non bastano più le promesse. Servono adesso i fatti: ospedali riaperti, reparti funzionanti, attrezzature moderne, personale motivato e presente. Vogliamo una vera programmazione sanitaria per la provincia di Trapani. Una rete ospedaliera capace di garantire assistenza ovunque, senza squilibri e senza disparità.

Oggi abbiamo il dovere di alzare la voce, di vigilare e di chiedere rispetto. Vogliamo vedere subito i fatti, non altri annunci. Pubblicate i documenti, i piani e gli atti aziendali che ridisegnano la rete ospedaliera, mostrino come funzioneranno i servizi e dimostrino davvero il cambiamento. Non ha senso cercare nuovi medici se il sistema rimane com’è oggi. In questo caos nessuno verrà a lavorare. Solo con fatti concreti, si potrà riconquistare la fiducia di tutti. E noi siamo qui ad aspettare.