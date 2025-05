Il lettore scrive: "Preoccupati per la movimentazione di cumuli di sabbia in spiaggia a Triscina"

di: Redazione - del 2025-05-16

Iniziano a moltiplicarsi le precoccupazioni di molti lettori, specialmente di residenti e villeggianti della borgata di Triscina per l'avvio di lavori della rete fognaria ed in particolare degli interventi di escavazione e sbancamento sulla spiaggia, con cumuli di sabbia movimentata, per l’installazione di pozzetti fognari. I tratti di arenile che vengono segnalati riguardano le strade 161-163 e 165.

"Siamo preoccupati per quanto vediamo e per il notevole impatto ambientale e paesaggistico, quelle spiagge torneranno come prima?" Da quanto apprende la nostra redazione pare che tutto rientri nel progetto.