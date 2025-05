“Un futuro senza HPV”: al “Giuseppe Di Matteo” completata la vaccinazione 9‑valente

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-19

Nella giornata di mercoledì 14 maggio 2025, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, è stata effettuata la seconda somministrazione del vaccino 9-valente contro il papilloma virus umano (HPV), nell’ambito della campagna “Un futuro senza HPV” promossa dall’ASP di Trapani. L’iniziativa rappresenta il completamento di un percorso avviato lo scorso novembre, quando l’Istituto fu la prima scuola del territorio ad aderire alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione rivolta agli studenti e alle famiglie, in quanto parte della rete SHE “Scuole che Promuovono Salute”.

Durante la mattinata, l’aula di psicomotricità è stata allestita come punto vaccinale temporaneo, dove il personale sanitario dell’ASP - la Dott.ssa Martino Cristina e le assistenti sanitarie Vetrano Rosanna e Giacalone Angela - affiancato dall’insegnante referente Fratello Caterina, ha accolto gli alunni della scuola secondaria di I grado per la somministrazione della seconda dose, fondamentale per garantire la piena efficacia del ciclo vaccinale. Il vaccino, raccomandato per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, protegge contro le principali varianti del virus HPV ed è un presidio importante nella

prevenzione di diverse patologie correlate.

Grazie a un capillare lavoro di informazione condotto nei mesi precedenti attraverso incontri con esperti, materiale divulgativo e momenti di confronto con le famiglie, la scuola ha favorito una scelta consapevole da parte di genitori e studenti, testimoniando una forte adesione e una crescente cultura

della prevenzione. La Dirigente Scolastica, presente all’iniziativa, ha voluto sottolineare come questa seconda tappa non rappresenti solo un atto sanitario, ma un gesto di educazione civica e di responsabilità collettiva. "Oggi non celebriamo soltanto una seconda iniezione" - ha affermato - ma il

valore di una comunità che educa alla prevenzione e costruisce salute condivisa".

Il buon esito dell’intervento è stato possibile grazie a una stretta sinergia tra scuola, ASP e famiglie. Una rete di collaborazione che dimostra quanto l’educazione alla salute debba estendersi oltre le pareti dell’aula e tradursi in esperienze concrete, vissute dagli studenti in prima persona. L’Istituto

“Giuseppe Di Matteo”, con questa nuova azione, si conferma una scuola attenta e proiettata al futuro, capace di coniugare formazione culturale e benessere, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Il completamento della vaccinazione non segna dunque la fine di un percorso, ma l’inizio di nuove opportunità educative in ambito sanitario, attraverso progetti di promozione del benessere, laboratori interdisciplinari e percorsi di educazione alla salute. Perché la prevenzione, proprio come la buona

scuola, funziona a dosi ripetute: informazione, ascolto, responsabilità… e un pizzico di coraggio.