"Far conoscere la Sicilia agli stranieri che amano i nostri prodotti", l'obiettivo dell'imprenditore santaninfese Giaramida

di: Redazione - del 2025-05-20

“Vogliamo far conoscere la Sicilia agli stranieri che amano i nostri prodotti come l’olio, le olive ma che non conoscono i luoghi da cui provengono nonchè le storie e i sacrifici di chi lavora la terra per dare vita a prodotti di eccellenza apprezzati in tutto il mondo”. A dichiararlo ai nostri microfoni l’imprenditore santaninfese Vito Giaramida in occasione dell’inaugurazione a Santa Ninfa della boutique "Le torte di Cati", un piccolo paradiso del gusto e della bellezza.

L’occasione è nata dalla visita a Santa Ninfa di un gruppo di signore canadesi: “La visita di queste splendide signore, - dice Vito Giaramida - sono la prova del lavoro che abbiamo fatto nelle loro terre. Loro dovranno esternare al mondo quelle che sono le vere verità che vedono con i loro occhi, non quello che raccontano in Nord America”.

Durante la piacevole chiacchierata annuiva con senso di approvazione la signora Tapita, di origini canadesi ma che da cinque anni si occupa di far conoscere le nostre eccellenze gastronomiche in Canada: “Quando arrivano i clienti facciamo subito amicizia e gli facciamo vedere i posti che non sono molto conosciuti ma che sono autentici e che sono espressione della vera Sicilia".

Di certo, grazie anche all'evoluzione dei mezzi di comunicazione e alla nascita di strutture d'accoglienza, sono sempre in crescita le presenze nella sicilia occidentale di turisti provenienti dall’America che giungono per ammirare le nostre bellezze contro le preclusioni o i falsi miti che ancora nel 2025 raccontano all'estero di lupare e mafia. La Sicilia è tanto altro ma ognuno, nel suo piccolo, deve metterci del suo per affermarlo con veemenza e serietà. In foto da sinistra Cati, Tapita, il gruppo di turiste canadesi e Vito Giaramida.