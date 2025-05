Mappatura edifici con eternit, mozione del consigliere Errante Parrino

di: Redazione - del 2025-05-19

Il consigliere indipendente Giuseppe Errante Parrino ha presentato una mozione sulla mappatura dei siti contenenti amianto (Eternit) nel Comune di Castelvetrano. La presente mozione mira a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ambientale nel comune di Castelvetrano, attraverso un intervento concreto e conforme alle normative vigenti.

Nella mozione riferisce di prevedere "nell'ambito di tale progetto, l'utilizzo di metodologie di rilevamento efficaci, quali sopralluoghi tecnici, analisi documentali e la possibilità di raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini attraverso canali dedicati (es. sito web comunale, sportello informativo). Di stanziare - continua la mozione - le risorse economiche necessarie per la realizzazione della mappatura, valutando anche la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei specifici per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati da amianto.

Di prevedere - prosegue la nota - la creazione di un registro pubblico e consultabile dei siti mappati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di informare la cittadinanza sui potenziali rischi e sulle misure di prevenzione adottate".