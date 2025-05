Triscina, lavori rete fognaria preoccupano la consigliera Viola che presenta interrogazione

di: Redazione - del 2025-05-19

Nelle ultime ore, ne avevamo parlato in precedenti articoli, i lavori della rete fognaria a Triscina sono al centro di dibattiti e di discussioni. La questione è destinata a giungere in Consiglio Comunale come si evince da una recente interrogazione della consigliera d'opposizione Enza Viola che ha presentato dieci punti sulla situazione di Triscina da discutere nella prossima seduta del massimo consesso civico.

In particolare, la consigliera Viola pone le proprie titubanze ed interrogativi su alcuni aspetti che devono necessariamente essere seguiti da chiare risposte dell'Amministrazione:

- Se l'area costiera, ove è stata prevista la collocazione delle vasche e degli impianti di sollevamento, ricade all'interno della "Fascia costiera dunale con elementi di naturalita";

- Se l'ambito costiero interessato dalla realizzazione della rete fognaria ricade in zona sottoposta a vincolo Paesaggistico ed in "Area naturalistica SIC-ZPS ITA 010011;

- Se il vigente Piano Paesaggistico prevede la realizzazione di simile infrastruttura fognaria nella c.d. fascia costiera dunale, attese le acclarate valenze paesaggistiche e ambientali del paesaggio locale all'interno del quale la stessa ricade;

- Se la realizzazione della rete fognaria nella frazione costiera di Triscina di Selinunte non PREGIUDICA il naturale ripascimento dunale dell'area interessata dai lavori e dal transito di mezzi meccanici pesanti;

- Se gli Enti e Organi preposti al controllo e alla sorveglianza dei lavori sono a conoscenza dell'attuale situazione di "disastro ambientale" in cui versa gran parte della fascia costiera di Triscina di Selinunte?

- Se il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) nominato da comune di Castelvetrano ha sorvegliato sull'andamento dei lavori e constatato lo stato dei luoghi e il "danno ambientale" arrecato su gran parte della fascia costiera di Triscina?

- Se il progetto per la realizzazione della rete fognaria di Triscina costato € 13.811.672,26 è regolarmente munito di tutti i visti e pareri rilasciati dagli Enti territorialmente competenti e preposti alla tutela dell'area costiera?

- Se i quasi 14 milioni di euro previsti per la realizzazione della rete fognaria di Triscina risultano sufficienti al completamento dell'opera o se eventuali progetti di variante ne potrebbero fare lievitare l'importo?

- Se i tecnici del settore Opere Pubbliche del comune di Castelvetrano unitamente al RUP stanno realmente monitorando sull"andamento dei lavori;

- Chi del comune di Castelvetrano ha la responsabilità in ordine alla regolare e corretta esecuzione delle opere al fine di evitare irreversibili danni ambientali come quelli denunciati da molti cittadini nelle ultime settimane?