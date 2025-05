Rete fognaria Triscina, Lentini: "Monitoriamo costantemente l'andamento dei lavori"

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-21

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, comunica che i lavori di realizzazione della rete fognaria nella frazione costiera di Triscina, aggiudicati e diretti dal Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, sulla base di un progetto approvato nel 2014, sono tuttora in corso nel rispetto dei tempi contrattuali. Si precisa che tali lavori, per la loro natura, possono comportare inevitabili disagi alla cittadinanza.

L’impresa incaricata ha già avviato alcune fasi di preparazione della base stradale, finalizzate alla successiva messa in posa dell’asfalto. Tali interventi richiedono il rispetto di specifiche tecniche e di tempistiche rigorose, e l’attività dell’impresa esecutrice non si è mai interrotta. I lavori sulla spiaggia sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni disposte ed approvate sotto il profilo ambientale dall’Assessorato regionale competente.

Durante le fasi di scavo - prosegue la nota del Sindaco - e posa delle condotte, la sabbia rimossa verrà prontamente ripristinata al suo stato originario. L’Amministrazione comunale, tramite un proprio tecnico incaricato, monitora costantemente l’andamento dei lavori affinché questi procedano con celerità e nel rispetto delle migliori pratiche tecniche, in conformità alle previsioni contrattuali.

Siamo consapevoli dei disagi che questa importante opera può causare agli abitanti di Triscina, ma si tratta di un intervento fondamentale per ridurre l’inquinamento del terreno e delle falde acquifere, provocato in passato dagli scarichi domestici non regolamentati.

L’opera, che interessa un’area di grande attrazione turistica e di rilevante valore ambientale, è prevista essere completata entro 17 mesi, consentendo un risparmio annuale per l’erario di circa 257.000 euro quale sanzione per infrazione comunitaria. Questo intervento rientra nel piano strategico del Governo, attraverso il Commissario straordinario, volto a ridurre, nei tempi del mandato, i disagi dei cittadini e a eliminare le suddette infrazioni comunitarie che sono state comminate all’Italia.

Per fornire un’informazione più approfondita, - conclude Lentini - domani, 22 maggio 2025, sarà rilasciata un’intervista su una testata giornalistica locale online, mentre domenica 25 maggio sarà trasmessa un’intervista su una emittente radiofonica locale.