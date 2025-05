Triscina, l’On. La Vardera presenta interrogazione all’Amministrazione Regionale

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-22

(ph. Profilo Facebook Ismaele La Vardera)

Notizie ed iniziative urgenti in ordine ai presunti danni ambientali nella Zona Speciale di Conservazione ITA010011, a causa dei lavori fognari a Triscina di Selinunte, frazione del comune di Castelvetrano è quanto chiede, attraverso un'interrogazione, l'On. Ismaele La Vardere al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore Regionale per il Territorio ed Ambiente.

"L’intervento appare - si legge nella nota - in palese contrasto con quanto stabilito dal Piano di Gestione vigente, che ha natura vincolante ai sensi della normativa europea e nazionale. Non risulta chiaro se per tale opera sia stata correttamente effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale, obbligatoria per tutti i progetti suscettibili di produrre incidenze significative su siti della rete Natura 2000. La cittadinanza locale - prosegue l'interrogazione - manifesta una forte preoccupazione per le possibili ripercussioni ambientali, paesaggistiche e normative dell’intervento in corso. Risulta indispensabile accertare l’effettiva regolarità delle procedure autorizzative e la conformità dell’opera alle norme in materia di tutela ambientale e conservazione degli habitat naturali".