Il Lettore scrive: "Ci saranno i furbetti dell'allaccio abusivo alla rete fognaria? Chi controlla?"

di: Redazione - del 2025-05-23

Dopo l'intervista concessa dal Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, sul tema attuale dei lavori della rete fognaria di Triscina, è giunta alla nostra redazione, tra le altre, una nota da parte di un lettore che ha voluto esprimere le proprie titubanze sul fatto che solo le case in regola e condonate avranno la possibilità di allacciarsi alla nuova rete fognaria.

"Apprendo dalle dichiarazioni del Sindaco che solo le abitazioni condonate a Triscina potranno allacciarsi alla rete fognaria. Ma il dubbio mi sorge, le altre faranno come sempre hanno fatto? Il rischio è come quanto è accaduto in lavori precedenti quando molti riuscirono ad allacciarsi alla rete idrica senza avere un'utenza dichiarata. Potrebbe accadere questo a Triscina?

Il Sindaco nell'intervista rilasciata alla nostra redazione sul punto aveva dichiarato: "L'impianto fognario l'avranno non tutte le case di Triscina, saranno servite dalla rete le case condonate, quelle non condonate per legge non possono allacciarsi quindi si possono allacciare solo quelle condonate. 2 mila-3mila abitazioni appartengono alla parte di Triscina interessata da questo intervento".